POL-ME: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss - Velbert - 1906009

Bereits am Freitagnachmitttag des 31.05.2019, gegen 14:45 Uhr, kam es an der Schmalenhofer Straße in Velbert zu einem Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss. In Höhe der Bushaltestelle Putschenholz fuhr die 79-jährige Fahrerin eines weißen Nissan Micra dem verkehrsbedingt an einer rotlichtzeigenden Baustellenampel stehenden schwarzen Nissan Micra einer 29-jährigen Velberterin hinten auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der schwarze Nissan auf das Heck des vor ihm ebenfalls wartenden VW-T-Roc eines 35-jährigen Velberters geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens an den Pkw auf ca. 10.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die 79-jährige Nissan-Fahrerin erheblich nach Alkohol riecht und führten einen Alkoholtest bei der Seniorin durch. Das Ergebnis: 1,5 Promille. Es folgten die Blutprobenentnahme, die Beschlagnahmung des Führerscheins, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

