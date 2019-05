POL-ME: Unter Drogen und illegal in Deutschland - Ratingen - 1905136

Polizei Mettmann

Am späten Mittwochabend des 22.05.2019, gegen 22:40 Uhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung an der Westtangente in Ratingen einen Pkw Mitsubishi Space Star, um dessen 29-jährigen Fahrer aus Südosteuropa zu kontrollieren. Dabei strömte den Polizisten deutlicher Cannabisgeruch aus dem Inneren des Fahrzeugs entgegen. Darauf angesprochen gab der 29-Jährige unumwunden zu, Cannabis zu konsumieren und auch dabei zu haben. Gleichzeitig händigte er den Beamten zwei Druckverschlusstüten mit augenscheinlich Marihuana aus. Eine weitere Verschlusstüte fanden die Polizisten im Handschuhfach des Mitsubishi. Bei der Überprüfung der Reisedokumente mussten die Beamten feststellen, dass sich der Mann illegal in Deutschland aufhält. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Wache nach Ratingen gebracht, wo er sich derzeit noch im Gewahrsam befindet. Da ein durchgeführter Drogentest "positiv" im Hinblick auf Cannabis verlief, erfolgte dort auch die Entnahme einer Blutprobe. Zudem leiteten die Beamten ein ausführliches Strafverfahren gegen den 29-Jährigen ein.

