Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich zwei Schülerinnen - Langenfeld - 1905135

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 22.05.2019, gegen 19:15 Uhr, wurden zwei Schülerinnen auf einem Versorgungsweg zwischen der Bahntrasse und dem Industriegebiet Raiffeisenstraße in Langenfeld Berghausen, von einem Exhibitionisten belästigt. Die beiden 14-jährigen Mädchen waren mit ihren Fahrrädern unterwegs, als der unbekannte Mann sie, in Höhe einer Firma, ansprach und sich ihnen in schamverletzender Weise zeigte. Die Schülerinnen radelten sofort nach Hause und erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Diese informierten anschließend die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50 - 60 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- bekleidet mit einem roten T-Shirt, einer grauen Strickjacke sowie einer kurzen blauen Hose

- zudem trug der Mann weiße Tennissocken

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173/ 288-6310, jederzeit entgegen.

