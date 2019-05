Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Vorfall: Einbruch auf Golfplatz und Golfcart entwendet - Mettmann - 1905126

Mettmann (ots)

Bereits zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tage hat die Kreispolizei den Diebstahl eines so genannten "Golfcarts" (Golfmobil für Golfplätze) registriert: Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag (21. Mai 2019) auf einem Golfplatz am Obschwarzbach in Mettmann. Ein Mitarbeiter hatte hier bereits am Montag (20. Mai 2019) gegen 17 Uhr vier Golfcarts auf dem Golfplatz geparkt und gesichert. Als er am nächsten Morgen gegen 9 Uhr zum Golfplatz zurückkehrte, stellte er fest, dass eines der Fahrzeuge (Wert: etwa 5.000 Euro) entwendet wurde.

Bereits in der Nacht zu Montag (7. Mai 2019) registrierte die Polizei einen Einbruch auf ein Firmengelände an der Marie-Curie-Straße in Mettmann. Auch hier wurde auf bislang unbekannte Art und Weise ein Golfcart entwendet.

Am vergangenen Samstag (18. Mai 2019) waren Unbekannte dann auf einen Golfplatz am Pannschoppen in Haan-Gruiten eingebrochen (die Polizei berichtete darüber in ihrer Pressemeldung OTS 1905114; siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/42755739). Hier erbeuteten die Diebe gleich zwei Golfcarts im Wert von insgesamt etwa 6.000 Euro.

Ob es sich in allen drei Fällen um dieselben Täter handelt, kann nicht ausgeschlossen werden und ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizei ist nicht bekannt, wie die Täter die Golfcarts von den jeweiligen Tatorten abtransportierten. Vermutlich wurden diese auf größere Transporter umgeladen.

Die entwendeten Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

