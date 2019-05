Polizei Mettmann

POL-ME: Mülleimer angezündet: Polizei sucht Zeugen - Monheim - 1905117

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21. Mai 2019) haben an der Plötzenseer Straße in Monheim am Rhein zwei Papiertonnen sowie ein Mülleimer gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht davon aus, dass es sich hierbei um Brandstiftung handelt.

Ein Anwohner hatte gegen 2:15 Uhr einen Brandgeruch in seiner Nachbarschaft wahrgenommen. Als er der Ursache auf den Grund ging, stellte er fest, dass vor einem Wohnhaus an der Plötzenseer Straße drei Mülltonnen brannten, welche auf einem eigens dafür vorgesehen Vorplatz standen. Der Mann alarmierte daraufhin sofort die Feuerwehr, welche den Brand löschte und so verhinderte, dass ein größerer Schaden entstand. Die drei Mülltonnen brannten vollständig ab, dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02173 9594-6350.

