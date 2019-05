POL-ME: Kreispolizei plant neue Polizeiwache in Erkrath: Vergabeverfahren gestartet - Investor gesucht - Erkrath - 1905088

Polizei Mettmann

Kreispolizei plant neue Polizeiwache in Erkrath: Vergabeverfahren gestartet - Investor gesucht - Erkrath

Mettmann

Die Kreispolizeibehörde Mettmann plant, eine neue Polizeiwache in Erkrath zu errichten. Dazu sucht die Behörde nun im Rahmen eines nationalen VOB-Vergabeverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb einen geeigneten Investor, der ein Gebäude (Neubau oder Bestandsgebäude) exakt nach den Erfordernissen der Polizei für eine neue Polizeiwache in Erkrath erstellt und an die Kreispolizeibehörde Mettmann vermietet.

Dazu ist am gestrigen Mittwoch (15. Mai 2019) die Bekanntmachung am Vergabemarktplatz erfolgt. Das Vergabeverfahren beginnt im August 2019 und endet im März 2020.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann strebt eine Anmietung der Wache ab dem Jahr 2021 über eine Laufzeit von 15 Jahren an - mit der Option, den Mietvertrag um fünf weitere Jahre verlängern zu können. Dabei ist nicht entscheidend, ob ein bereits bestehendes Gebäude entsprechend den Erfordernissen der Polizei entsprechend umgebaut, oder ob ein Neubau errichtet wird.

In beiden Fällen müssen jedoch die konkreten Vorgaben der Leistungsbeschreibung, die an ein modernes und funktionales Polizeigebäude zu stellen sind, erfüllt werden. Dazu zählen bauliche, technische und sicherheitsrelevante Anforderungen, eine hohe Funktionalität des Dienstgebäudes, die Geeignetheit des Standortes und die Möglichkeit zur Errichtung von 10 Kfz-Stellplätzen sowie einer Garage.

Rückfragen zum Vergabeverfahren beantwortet der Leiter der Direktion für Zentrale Angelegenheiten der Kreispolizeibehörde Mettmann, Kreisverwaltungsdirektor Sven Schwabe, unter der Rufnummer 02104 982-2000.

Kreispolizeibehörde Mettmann

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

