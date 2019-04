Polizei Mettmann

POL-ME: Randalierer bewerfen Haus mit Steinen: Polizei ermittelt - Erkrath - 1904143

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24. April 2019) haben Unbekannte eine Doppelhaushälfte am Kirchberg in Erkrath-Hochdahl mit Steinen beworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5:20 Uhr schreckte der Hausbewohner aus seinem Schlaf, weil er einen lauten Knall von seiner Haustüre wahrgenommen hatte. Als er nachschaute, stellte er fest, dass Unbekannte mehrere Steine gegen seine Haustür geworfen hatten und diese nun stark eingedellt war. Der Mann bemerkte noch, wie zwei Personen wegliefen. Daraufhin alarmierte der Mann die Polizei, welche im Umfeld des Hauses nach möglichen Tätern fahndete. Allerdings konnte die Polizei keine verdächtigen Feststellungen machen.

Auf der Aufzeichnung der Überwachungskamera des Hauses waren zum Tatzeitpunkt vier Personen zu erkennen, die mehrere Steine gegen die Hauseingangstür warfen. Alle trugen dunkle Pullover bzw. Jacken mit Kapuzen. Zwei Personen hatten eine helle, zwei Personen eine dunkle Hose an.

Die Polizei fragt: Wer hat im angegebenen Tatzeitraum am Kirchberg etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell