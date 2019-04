POL-ME: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall von Auto angefahren - Langenfeld - 1904137

Polizei Mettmann

Sechsjähriger bei Verkehrsunfall von Auto angefahren - Langenfeld

Am Dienstagmorgen (23. April 2019) hat ein 38-jähriger Düsseldorfer auf der Hardt in Langenfeld einen sechs Jahre alten Jungen angefahren und leicht verletzt.

Der Düsseldorfer war gegen 7:45 Uhr mit seinem Opel Astra über die Hardt in Richtung Solingen unterwegs. Dabei übersah er beim Rechtsabbiegen in die Bergische Landstraße den Sechsjährigen, der einige Meter vor seiner Mutter mit seinem Fahrrad über die grüne Fußgängerampel fuhr. Der Junge wurde auf die Motorhaube des Autos geworfen und fiel dann zu Boden. Er erlitt einen Schock, wurde sonst nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht schwer verletzt. Dennoch brachte ihn ein Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

