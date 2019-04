Polizei Mettmann

POL-ME: Fünf Verletzte und hoher Sachschaden - Haan - 1904118

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 17.04.2019, gegen 21:35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Schillerstraße/ Bahnhofstraße in Haan zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten und ca. 15.000,- Euro Sachschaden. Eine 21-jährige Fiat-Fahrerin wollte von der Schillerstraße nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah die junge Frau einen 29-jährigen Taxifahrer, der mit seinem Mercedes vorfahrtberechtigt auf der Bahnhofstraße in Richtung Breidenhoferstraße unterwegs war und kollidierte mit dessen linker Fahrzeugseite. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Fiat auf die Gegenfahrbahn der Bahnhofstraße und prallte dort mit dem Ford eines 34-jährigen Solingers zusammen, der mit seinem Pkw in Richtung Kaiserstraße unterwegs war. Durch die Kollisionen erlitten die 21-jährige Fiat-Fahrerin, ihr 24-jähriger Beifahrer, sowie der 29-jährige Taxi-Fahrer und zwei seiner Fahrgäste im Alter von 17 bzw. 18 Jahren leichte Verletzungen. Die verletzten Personen wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der Fiat als auch das Taxi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell