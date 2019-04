Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung an Bar: Mit Farbe beschmiert und Scheiben eingeschlagen - Mettmann - 1904117

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18. April 2019) hat eine Gruppe von fünf bis sechs vermummten Personen die Fensterscheiben einer Bar an der Elberfelder Straße in Mettmann eingeworfen. Außerdem beschmierten die Unbekannten die Bar mit Farbe.

Gegen 1:20 Uhr hatte ein Anwohner der Bar laute Geräusche sowie einen Knall aus seiner Nachbarschaft wahrgenommen. Als er aus dem Fenster schaute, sah er laut eigenen Angaben fünf oder sechs dunkel gekleidete und vermummte Personen, welche über die Elberfelder Straße in Richtung Georg-Fischer-Straße rannten. Kurz darauf bemerkte der Mann, dass die Scheiben der Bar eingeschlagen worden waren, woraufhin er umgehend die Polizei informierte.

Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Einsatzkräften nach den mutmaßlichen Sachbeschädigern, konnte im Tatortumfeld jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen. An der Bar stellten die Beamten insgesamt fünf eingeschlagene Fensterscheiben fest. Außerdem hatten die Sachbeschädiger mehrere Farbbeutel mit brauner, grüner und blauer Farbe an die Fassade der Bar geworfen. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern aufgenommen und bittet dabei um Unterstützung durch Zeugenhinweise. Laut des Zeugen sollen die Beteiligten etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Weitere Hinweise auf äußerliche Merkmale der Sachbeschädiger liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell