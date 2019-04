Polizei Mettmann

POL-ME: Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet: Polizei sucht Zeugen - Monheim - 1904066

Mettmann (ots)

Am Dienstag (9. April 2019) registrierte die Polizei in Monheim am Rhein zwei Fahrzeugaufbrüche. Sowohl an der Mittel- als auch an der Schwalbenstraße entwendeten die Täter dabei Werkzeug aus Transportern.

In der Nacht zu Dienstag brachen bislang unbekannte Täter das Schloss eines an der Schwalbenstraße abgestellten Transporters auf. Aus dem Nissan NV400 entwendeten sie Werkzeug und Maschinen im Wert von rund 1.000 Euro. Mitarbeiter des betroffenen Betriebs stellten den Aufbruch um 6 Uhr morgens fest.

Ebenfalls gestern Morgen, gegen 7:30 Uhr, stellten die Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs fest, dass Unbekannte die Heckklappe ihres an der Mittelstraße abgestellten weißen Citroen Jumpers aufgebrochen hatten. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge sowie Baumaschinen in einem Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Der Transporter stand bereits seit dem 22. März an Ort und Stelle, daher kann die genaue Aufbruchszeit nicht näher eingegrenzt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02173 9594-6350.

