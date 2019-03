Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Randalierer demoliert 15 Autos - Erkrath - 1903104

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (17. März 2019) hat ein 26-jähriger Erkrather an der Gink sowie an der Neanderstraße insgesamt 15 dort geparkte Autos beschädigt. Die Polizei konnte den Mann im Rahmen ihrer Nahbereichsfahndung ausfindig machen und ein Strafverfahren gegen ihn einleiten.

Gegen 4:30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er beobachtete einen Mann, der über die Neanderstraße ging und mutwillig mehrere Autos beschädigte, indem er Autospiegel abtrat, Scheibenwischer demolierte und einen Mercedes-Stern abknickte. Außerdem habe er mit Steinen auf Autos geworfen.

Sofort fahndete die Polizei nach dem Täter - und konnte diesen im Nahbereich auch antreffen. Der Mann, ein 26-jähriger Erkrather, bestritt, für die Taten verantwortlich zu sein. Die Beamten konnten jedoch frische Verletzungen an seinen Händen feststellen, welche zu einigen der Autoschäden passte. Außerdem wirkte er erheblich alkoholisiert: ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille (1,09 mg/l). Der 26-Jährige wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

