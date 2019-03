Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte stecken Eisenstange in einen Kanaldeckel - Hilden - 1903103

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 17.03.2019, gegen 04:05 Uhr, wurde ein Rettungswagen durch eine Eisenstange in einem Gullideckel an der Feldstraße in Hilden beschädigt. Unbekannte Täter hatten die Eisenstange senkrecht in den Kanaldeckel gesteckt. Der Fahrer des Rettungswagens bemerkte die Stange in der Dunkelheit zu spät und fuhr frontal dagegen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell