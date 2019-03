Polizei Mettmann

POL-ME: Auto brannte: Polizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus und sucht nach Zeugen - Wülfrath - 1903083

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (13. März 2019) hat ein in der Wülfrather Innenstadt abgestellter PKW Citroen Jumper gebrannt. Die freiwillige Feuerwehr aus Wülfrath konnte den Brand schnell löschen und verhindern, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte. Dennoch entstand im Innenraum des Fahrzeugs ein erheblicher Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Gegen 20 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle über einen Pkw-Brand an der Halfmannstraße in Wülfrath informiert. Der Wagen, ein grauer Citroen Jumper mit Werbeaufschrift, stand auf einem Parkplatz am Ende eines Fußweges zwischen der Halfmannstraße und der Goethestraße. Als die Polizeibeamten am Brandort erschienen, begann die freiwillige Feuerwehr aus Wülfrath gerade mit der Löschung des stark verqualmten Innenraums des Autos. Nachdem diese nicht nur den Brand gelöscht hatte, sondern damit auch verhinderte, dass das Feuer auf weitere Autos übergriff, konnten die Beamten der Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Nach erstem Erkenntnisstand ist ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen. Vielmehr geht die Polizei davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, indem eine brennbare Substanz durch einen Fensterspalt auf den Sitz geworfen wurde.

An dem Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Fahrzeug verblieb zwar fahrfähig, wurde jedoch von der Polizei zur weiteren Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

