Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendlicher Ladendieb verletzt zwei Marktmitarbeiterinnen - Velbert - 1903041

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag des 06.03.2019, gegen 13:00 Uhr, beobachteten Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kolpingstraße in Velbert zwei Jugendliche, die augenscheinlich alkoholische Getränke in ihren Rucksack packten. Als die beiden jungen Männer den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen, wurden sie von einer Marktangestellten angesprochen. Daraufhin ergriff einer der Täter die Flucht. Derweil versuchten drei Mitarbeiterinnen, den zweiten Täter, einen 15-jährigen Schüler, festzuhalten. Dieser wehrte sich jedoch und schubste zwei der Frauen so heftig zu Boden, dass diese leichte Verletzungen davontrugen. Erst mit der Hilfe von zwei einschreitenden Männern gelang es, den jungen Ladendieb zu überwältigen und schließlich der Polizei zu übergeben. Die Beamten haben ein Strafverfahren sowie Ermittlungen nach dem zweiten Jugendlichen eingeleitet. Dieser hat ein südländisches Erscheinungsbild und soll höchstens 20 Jahre alt sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051/ 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell