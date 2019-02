Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen - eine Person schwer verletzt - Ratingen - 1902170

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 25.02.2019, gegen 15.20 Uhr, kam es auf dem Freiligrathring zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person.

Zu dem Zeitpunkt befuhr eine 49jährige Krefelderin mit ihrem Mazda den Freiligrathring in Richtung Wilhelmring und fuhr auf den vor ihr verkehrsbedingt wartenden Nissan einer 18jährigen Ratingerin. Dabei schob sie den Nissan auf einen ebenfalls davor wartenden Mazda eines 43jährigen Wülfrathers, der wiederum durch den Aufprall auf einen Mini einer 39jährigen Ratingerin geschoben wurde.

Die 18jährige Nissan-Fahrerin wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik nach Duisburg gebracht, wo sie stationär verblieb. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Freiligrathring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten für ca. 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

