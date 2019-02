Polizei Mettmann

POL-ME: Achtjähriges Mädchen von Auto erfasst und leicht verletzt - Haan - 1902

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag des 21.02.2019, gegen 16:35 Uhr, wurde eine achtjährige Schülerin an der Berliner Straße in Haan, in Höhe der Hausnummer 30, von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Nach Angaben eines Zeugen rannte das Kind, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn. Eine 66-jährige Renault-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Mädchen. Die Achtjährige stürzte zu Boden, geriet mit ihrem Fuß unter den Vorderreifen und erlitt dabei Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. An dem Renault entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

