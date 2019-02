Polizei Mettmann

POL-ME: Illegaler Schrottsammler ohne Führerschein musste abladen - Hilden - 1902138

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei in Hilden am Dienstag (19. Februar 2019) den Fahrer eines Klein-Lkw aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 16:30 Uhr fiel Beamten der Polizei auf der Richrather Straße ein roter VW Lkw auf. Weil der Fahrer nicht angeschnallt war, stoppten die Polizisten das Fahrzeug und kontrollierten die Papiere des Mannes. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Führerschein des Fahrers, ein 49 Jahre alter Osteuropäer, gefälscht war. Zudem stellten die Beamten fest, dass die grüne Umweltplakette an der Windschutzscheibe des Lkw nicht auf das Fahrzeug zugelassen war. Laut Eintragungen der Zulassungsbescheinigung dürfte der Lkw nur eine gelbe Umweltplakette führen. Laut eigenen Angaben habe er die Plakette in einem "Geschäft" gekauft und selbst an dem Fahrzeug angebracht.

Ferner stellten die Beamten fest, dass der Lkw zudem illegal gesammelten Metall- und Elektroschrott geladen hatte. Daraufhin begleiteten die Beamten den Lkw zum Bauhof Hilden, wo der Fahrer seine Ladung abladen musste.

Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Gegen den Beschuldigten wurden Verfahren eingeleitet wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen nach den Bestimmungen zum Sammeln und Verwerten von Metall- und Elektroschrott sowie Bestimmungen nach der Luftreinhalteverordnung.

