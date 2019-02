Polizei Mettmann

POL-ME: Rechtsradikale Schmierereien: Staatsschutz ermittelt - Langenfeld - 1902089

Mettmann (ots)

Unbekannte haben in der Unterführung zwischen der Treibstraße und der Straße An der Linde in Berghausen rechtsradikale Symbole an die Wand gesprüht. Der Staatsschutz der Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13:45 Uhr meldete sich am Mittwoch (13. Februar 2019) ein Fußgänger telefonisch bei der Polizei und wies die Beamten auf die Schmierereien hin. Als die Polizisten vor Ort Nachschau hielten, stellten sie ein mit schwarzer Farbe aufgesprühtes Hakenkreuz sowie ein weiteres verfassungsfeindliches Symbol fest.

Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich vor Ort keine. Bislang ist auch unklar, wann die Symbole in der Unterführung auf die Wand gesprüht wurden. Daher bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02173 288-6310.

