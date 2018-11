POL-ME: Verkehrsunfallflucht ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss - Wülfrath - 1811155

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 29.11.2018, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Linksabbiegerspur der Ausfahrt Wülfrath an der BAB 535 zu einem Auffahrunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 31-jährige Nissan-Fahrerin wartete mit ihrem Pkw an der rotlichtzeigenden Ampel, als ihr plötzlich ein Skoda von hinten auf das Heck fuhr. Der Fahrer des Skoda unterhielt sich kurz mit der Frau, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung und weiteren Ermittlungen konnte eine Streifenwagenbesatzung den 34-jährigen Flüchtigen im Bereich seiner Wohnanschrift antreffen und kontrollieren. Dabei gab der Mann zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Polizisten stellten zudem deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Es folgten die Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Höhe des Gesamtschadens an den beiden erheblich beschädigten Fahrzeugen beläuft sich, nach ersten Schätzungen, auf ca. 10500,- Euro.

