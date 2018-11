POL-ME: Ein Verletzter und hoher Sachschaden - Heiligenhaus - 1811148

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 29.11.2018, gegen 06:15 Uhr, ereignete sich an der Ratinger Straße in Heiligenhaus ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und 14.000,- Euro Sachschaden. Ein 53-jähriger Renault-Fahrer fuhr aus der Ein/-Ausfahrt der Hausnummer 5 in den fließenden Verkehr der Ratinger Straße ein. Dabei übersah er einen 62-jährigen Opel-Fahrer, der mit seinem Pkw in Richtung Südring unterwegs war und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen. Er begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Fahrzeuge wurden im Frontbereich massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

