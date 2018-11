POL-ME: Erhebliche Mängel: Polizei stoppt verkehrsunsicheren Fiat Ducato - Hilden - 1811140

2 weitere Medieninhalte

Der Unterboden war komplett durchgerostet und teilweise mit Bauschaum ausgebessert. Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mettmann haben gestern (26. November 2018) einen Fiat Ducato aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wies bei seiner Kontrolle insgesamt 66 zum Teil erhebliche Mängel auf.

Gegen 13 Uhr fiel Beamten des Verkehrsdienstes ein weißer Fiat Ducato auf, der in Hilden über die Hochdahler Straße in Richtung Erkrath fuhr. Schon auf den ersten Blick konnten die Polizisten ausmachen, dass sich das Fahrzeug in einem desolaten Gesamtzustand befand. Sie stoppten den 48-jährigen Fahrer aus Essen und nahmen den Transporter vor Ort genauer unter die Lupe.

Dabei konnten sie am Unterboden großflächige Durchrostungen feststellen, die sich in handflächengroßen Stücken lösen ließen. Teilweise waren die Durchrostungen im Schwellerbereich unsachgemäß und provisorisch mit Bauschaum ausgeschäumt. Darüber hinaus stellten die Beamten vor Ort fest, dass die Türen des Laderaums nicht verschließbar waren, sondern lediglich mit Gummischnüren verzurrt waren.

Aufgrund der erheblichen Zweifel an der Verkehrssicherheit des Ducatos ordneten die Beamten daraufhin eine Vorführung des Transporters bei einem Sachverständigen an, um die Verkehrstüchtigkeit abschließend bewerten zu lassen. Dabei stellte der Gutachter insgesamt 66 zum Teil erhebliche Mängel an dem Fahrzeug, unter anderem an der Karosserie, den Bremsen, dem Fahrwerk und der Beleuchtung fest. In der Zwischenzeit konnten die Beamten zudem herausfinden, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand.

Die Polizisten untersagten daraufhin die Weiterfahrt. Sowohl auf den Fahrer als auch auf den Halter des Transporters warten nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie empfindliche Geldstrafen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell