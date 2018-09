POL-ME: Vorfahrtsverletzung mit Personen- und Sachschaden - Haan - 1809046

Symbolbild: Rettungswagen im Einsatz Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am frühen Dienstagmorgen des 11.09.2018, gegen 05.10 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Haan, mit ihrem silbergrauen PKW Opel Corsa die Körner Straße in Haan. An der Einmündung Dieker Straße bog sie von der untergeordneten Körner Straße in die bevorrechtigte Dieker Straße ein. Dabei übersah sie den silbergrauen PKW Opel Corsa einer 34-jährigen Frau aus Haan, welche die Vorfahrtstraße in Richtung Feldstraße befuhr und einen Unfall ihrerseits nicht mehr verhindern konnte.

Es kam zur schweren Kollision der beiden Corsas, bei denen beide Fahrzeugführerinnen jeweils leicht verletzt wurden. Die 52-jährige Unfallverursacherin wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte. Die 34-jährige Unfallbeteiligte wollte sich erst später eigenständig in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Am Opel der 52-Jährigen entstand wirtschaftlicher Total-, am anderen Opel ebenfalls erheblicher Sachschaden. Beide Schäden summieren sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mindestens 13.000,- Euro.

