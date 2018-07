POL-ME: Sturz vom Fahrrad - zwei Kinder verletzt - Monheim - 1807037

Mettmann (ots) - Am Samstag, dem 07.07.2018, stürzten zwei Kinder an der Tegeler Straße in Monheim mit ihrem Fahrrad zu Boden und verletzten sich dabei. Die beiden Jungen im Alter von 13 bzw. 9 Jahren saßen gemeinsam auf dem Fahrrad, das von dem 13-Jährigen gefahren wurde. Auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 22 verlor der Schüler aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Rad und stürzte gemeinsam mit seinem Mitfahrer - ohne Fremdverschulden - zu Boden. Während der 13-Jährige hierbei leichte Schürfwunden erlitt, musste der 9-Jährige mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrrad entstand erheblicher Sachschaden.

