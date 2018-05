POL-ME: Zwei Verletzte, hoher Schaden und eine gesperrte Straße - Velbert - 1805016

2 weitere Medieninhalte

Der schwer beschädigte Toyota auf der Bogenstraße Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am frühen Donnerstagabend des 03.05.2018, gegen 17.15 Uhr, kam es auf der innerörtlichen Bogenstraße (L 107) im Velberter Ortsteil Neviges zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten musste die Bogenstraße von der Polizei für etwa eine Stunde voll gesperrt werden, was im abendlichen Berufsverkehr, auf der Hauptverbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Neviges und Tönisheide, zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen führt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über Ausweichstrecken umgeleitet. Betroffene Verkehrsbetriebe des ÖPNV erhielten entsprechende Informationen.

Zur Unfallzeit hatte der 47-jährige Fahrer eines silbergrauen PKW Mercedes E200 die Paulstraße in Richtung Bogenstraße befahren. An der dortigen Einmündung bog der Nevigeser von der untergeordneten Paul- in die vorfahrtberechtigte Bogenstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem blauen PKW Toyota Yaris einer 57-jährigen Frau aus Velbert, welche die Bogenstraße, aus Richtung Tönisheide kommend, bergabwärts in Richtung Wilhelmstraße befuhr und den Unfall, trotz reaktionsschnellem Ausweichmanöver nach links in letzter Sekunde, nicht mehr verhindern konnte.

Beim Unfall wurden beide Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt und deshalb mit Rettungswagen, zur ambulanten ärztlichen Behandlung, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die zwei nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 12.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell