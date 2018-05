POL-ME: Ohne Sicherheitsgurt, aber mit Promille unterwegs! - Ratingen - 1805006

Symbolbild: Der polizeiliche Atemalkoholtest zeigte 0,74 mg/l (mehr als 1,4 Promille) an Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am frühen Dienstagmorgen des 01. Mai 2018 (Tag der Arbeit / Feiertag), gegen 07.50 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Ratinger Polizei die Fahrerin eines roten PKW VW Lupos mit Düsseldorfer Kennzeichen, welche beim Befahren der Straße Am Löken in Lintorf nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt trug. Als die Beamten die 46-jährige Frau deshalb kontrollierten, stellten sie deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Ratingerin fest. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille (0,74 mg/l).

Daraufhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen die 46-Jährige ein. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt, verbunden mit dem ausdrücklichen Verbot bis auf weiteres führerscheinpflichtige Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell