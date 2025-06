POL-HL: Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 22-jähriger Lübeckerin

Lübeck (ots) - Donnerstagmorgen (05.06.2025) kam es zum Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg in Holstein. Die Bewohnerin und ihr Kind der betroffenen Wohnung kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Gegen 08.30 Uhr meldete die Bewohnerin ...

