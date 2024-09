Polizeidirektion Lübeck

Verdacht eines Tötungsdeliktes bei Büchen

Am Samstagmorgen (28.09.2024) wurde am Waldrand bei Büchen der Leichnam einer Frau aufgefunden. Aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes haben die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission der Lübecker Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann vorläufig festnehmen.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte der aufgefundene Leichnam zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um die 55-jährige getrennt lebende Ehefrau des 59 Jahre alten Tatverdächtigen.

Weiter deuten die aktuellen Ermittlungen daraufhin, dass die 55-Jährige durch Schussabgaben mittels einer Schusswaffe getötet worden ist. In diesem Zusammenhang beschlagnahmten die Ermittler der Lübecker Mordkommission eine mutmaßliche Tatwaffe.

Aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes hatten die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck am Samstag die Ermittlungen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund nahmen die Kriminalbeamten den 59-jährigen getrennt lebenden Ehemann der getöteten Frau vorläufig fest.

Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Sonntagnachmittag (29.09.2024) um 13 Uhr einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt. Diese ordnete antragsgemäß Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes und bestehender Fluchtgefahr an. Der Tatverdächtige wurde nach Verkündung der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

