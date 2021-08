Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente

Rentnerin um Ersparnisse gebracht

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am 21.08.2021 wurde eine 91-jährige Frau aus Malente in ihrer Wohnung von einem angeblichen Mitarbeiter einer Heizungsfirma bestohlen und nach der Tat in ihrem Schafzimmer eingesperrt. Der Lebensgefährte der Frau kam kurz darauf nach Hause und befreite sie. Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt.

Gegen 10:30 Uhr hatte ein Mann bei der 91-jährigen Geschädigten, die in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenallee in Malente wohnt, geklingelt und sich unter dem Vorwand, die Heizung entlüften zu wollen, Zugang zur Wohnung verschafft. Er bat die Dame, in der Küche das Wasser laufen zu lassen, es gebe einige Unregelmäßigkeiten. Währenddessen ging der Mann in das Schlafzimmer, durchsuchte den Nachttisch und nahm eine Geldkassette mit den Ersparnissen der Rentnerin an sich. Die Geschädigte bemerkte dies und versuchte, dem Mann die Geldkassette zu entreißen, was ihr aufgrund der körperlichen Unterlegenheit nicht gelang. In der Folge schubste der Täter sie aufs Bett, verließ das Schlafzimmer und schloss die Schlafzimmertür von außen zu, bevor er die Wohnung verließ.

Die Geschädigte wurde kurze Zeit später von ihrem Lebensgefährten befreit. Er hatte sich zur Tatzeit nicht in der Wohnung aufgehalten und war nun nach Hause gekommen. Die Frau blieb unverletzt.

In der Geldkassette hat sich laut der Geschädigten ein Bargeldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich befunden. Der Dieb soll ein sehr gepflegtes Äußeres gehabt haben. Er war laut Beschreibung der alten Dame circa 160-165 cm groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte nach hinten gekämmte, dunkle kurze Haare und war mit einem weißen Hemd, einer schwarzen Hose (eventuell eine Anzughose) und einer schwarzen Weste bekleidet. Er hatte eine schwarze Tasche bei sich. Weiterhin hatte er sommerlich gebräunte Haut und sprach akzentfreies Deutsch. Nach der Tat hat der Mann das Haus vermutlich in Richtung Rosenstraße verlassen. Dabei könnte er eine grüne Metall-Geldkassette getragen haben.

Die Kriminalpolizei Eutin ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Verdachts der Freiheitsberaubung. In diesem Zusammenhang bittet sie Zeugen, denen der beschriebene Mann am 21.08.2021 in der Lindenallee in Malente aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 04521-801-0 oder per E-Mail an die Adresse Eutin.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Nachfragen zu dieser Medien-Information richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell