Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Timmendorfer Strand

Einbruch in das Rathaus - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (21.02.2020) wurde der Polizei ein Einbruch in das Rathaus von Timmendorfer Strand in der Strandallee gemeldet. Bisher unbekannte Täter waren über einen Balkon in ein Büro eingedrungen, wo sie unter anderem einen Tresor aufbrachen.

Die Tatzeit des Einbruchs kann auf den Zeitraum von Donnerstag, 20.02.2020/17.00 Uhr, bis Freitag, 21.02.2020 05.00 Uhr, festgelegt werden, als der Einbruch von Reinigungskräften bemerkt worden war.

Der Tresor wurde von den Tätern mit brachialer Gewalt angegangen und mit dieser Vorgehensweise so weit geöffnet, dass Teile des Inhalts entnommen werden konnten. So gelangte bisherigen Erkenntnissen zufolge ein vierstelliger Geldbetrag in die Hände der Täter.

Die Ermittlungen zum beschriebenen Einbruchdiebstahl werden bei der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau geführt. Zeugenhinweise werden dort unter 0451 - 22 07 50 oder unter BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

