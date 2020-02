Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Fußgänger durch Pkw angefahren und schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (21.02.2020) wurde gegen 19:25 Uhr ein Fußgänger in Bad Schwartau von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Ein 82-jähriger Mann aus Bad Schwartau befuhr mit seinem BMW XS3 die Straße Riesebusch in Richtung Ratekau. Für den Fahrzeugführer unvorhersehbar betrat plötzlich ein 75-jähriger Fußgänger die Fahrbahn. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger, der ebenfalls aus Bad Schwartau kommt, wurde durch den Unfall schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

