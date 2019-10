Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck Stadtgebiet / Verkehrshinweis: Marathon - Laufveranstaltung in Lübeck

Lübeck (ots)

Der Marathonlauf findet in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Mit Vor- und Nachbereitungen kann es daher in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Start und Ziel für die über verschiedene Distanzen führenden Läufe wird jeweils am Kohlmarkt sein.

Die Marathonstrecke über 42 Kilometer verläuft sodann über Holstenstraße - Holstentorplatz - An der Untertrave - Beckergrube - Breite Straße - Koberg - Große Burgstraße - Gustav-Radbruch-Platz - Travemünder Allee bis zur Anschlussstelle Israelsdorf - über die Abfahrt zur Travemünder Allee zur B 104 - B 104 / Eichenweg kreuzen - Kreuzwegbrücke / B 104 - kurz vor der Auffahrt B 75 Richtung Travemünde auf den Geh- und Radweg wechseln und weiter bis zur Auffahrt B 75 Richtung Travemünde - Auffahrt B 75 kreuzen - an der Mautstation vorbei - im Bereich Auffahrt Herreninsel zur B 75 - in die Südröhre des Herrentunnels - Anschlussstelle Siems - Kieselgrund - An der Kehre - Im Brunskroog - Waldhusener Weg bis hinunter zur Lichtzeichenanlage Solmitzstraße/ Kirchplatz (Wendepunkt Halbmarathon: SKY-Parkplatz) - vor dem Kirchplatz queren der Fahrbahn Solmitzstraße - weiter auf der gegenüberliegenden Seite entgegen der Fahrtrichtung auf dem Geh- und Radweg - ab Einmündung Travemünder Landstraße (K 20) auf der Fahrbahn bis Einmündung Sandfeld - im Bereich der Einmündung Sandfeld verschwenken auf den gemeinsamen Geh- und Radweg - dort weiterlaufen bis hinter die Abfahrt Ivendorfer Landstraße - dort wieder verschwenken auf die K 20 - unter dem B 75 Zubringer hindurch - linksseitig K 20 auf der Fahrbahn bis zur Ovendorfer Straße/ Skandinavienallee - über die Bodenskulptur - Ivendorfer Landstraße (Geh- und Radweg) - Europaweg / Unterführung Bahngleise - Zufahrtsbereich ÖPNV-Trasse Skandinavienkai (Gehweg) - Travemünder Landstraße (Geh- und Radweg) - Auf dem Baggersand (Geh- und Radweg) - Priwallfährenvorplatz (am Wasser entlang) - Ostpreußenkai - hinter der Einmündung Rose auf die Vorderreihe verschwenken - Außenallee - Trelleborgallee - Am Leuchtenfeld - Strandpromenade - Nordermole - Strandpromenade bis Grünstrand Möwenstein (Wendepunkt Marathon) und zurück zum Kohlmarkt.

Während der Laufveranstaltungen ist mit Verkehrsbehinderungen und mit Einschränkungen oder Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen.

