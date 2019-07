Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Innenstadt - St. Gertrud Graffiti an Hauswand und auf Bürgersteig - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Freitag (12.07.2019) sind in Lübeck St. Gertrud und in der Lübecker Innenstadt eine Hauswand und ein Bürgersteig mit Farbschmierereien beschmutzt worden. Geschädigt sind zwei Abgeordnete der Lübecker Bürgerschaft. Das Staatsschutzkommissariat der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine der Taten ereignete sich in der Straße An der Mauer. Dort hatten Unbekannte die Haustür sowie die Hauswand mit Farblack beschmiert und ergänzend dazu einen Graffitischriftzug mit dem Inhalt "Rassist in der Nachtbarschaft" an die Hauswand gesprüht. Die zweite Tat ereignete sich in der Percevalstraße. Hier wurde auf dem Bürgersteig derselbe Schriftzug aufgesprüht.

In beiden Fällen hat das Staatsschutzkommissariat der Lübecker Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Freitag in der Percevalstraße oder der Straße An der Mauer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451 - 1310 entgegen.

