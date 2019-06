Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud / Alkoholisierter Rollerfahrer rammt geparktes Fahrzeug

Lübeck (ots)

Am späten Dienstagabend (04.06.2019) kam es in Lübeck St. Gertrud zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer in ein geparktes Fahrzeug fuhr und daraufhin zu Fall kam. Der Rollerfahrer verletzte sich dabei schwer.

Ein 51-jähriger Lübecker befuhr gegen 23:00 Uhr die Gutenbergstraße vom Sportplatz Eichholz kommend in Richtung der Hans-Sachs-Straße. Hierbei geriet er vermutlich aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke nach rechts und stieß gegen einen geparkten PKW Nissan mit Lübecker Kennzeichen. Im Anschluss stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich dabei unter anderem schwer am Bein. Der Unfallverursacher wurde zur weiteren Behandlung in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm nach einem positiven freiwilligen Atemalkoholtest (Wert: 1,56 Promille) eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten.

Rückfragen bitte an:

Maik Seidel

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell