Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen : Abbild einer "Moai"- Statue der Osterinseln verschwunden

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (22. Mai 2019) wurde der Polizei das Verschwinden einer Statue von einem Grundstück an der Wakenitz in Lübeck St. Jürgen gemeldet. Möglicherweise fiel das Abbild einer Figur der Osterinseln in das direkt angrenzende Gewässer. Hinweise über den Verbleib nimmt das 4. Polizeirevier entgegen.

Am Dienstag wurde der Verlust der knapp drei Meter hohen Skulptur mit dem auffällig großen, grauen Kopf und Oberkörper festgestellt. Die aus hartem Styropor gefertigte "Moai"- Statue ist aller Wahrscheinlichkeit nach von dem direkt an die Wakenitz angrenzenden Grundstück in der Osterweise ins Gewässer gerutscht. Hinweise zum Verbleib der Statue nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell