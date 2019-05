Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Stadtgebiet / Warnung vor Enkeltrickanrufen in Lübeck

Lübeck (ots)

Bei der Polizei in Lübeck wurden sowohl am gestrigen Montag als auch am heutigen Dienstag (20.05. und 21.05.2019) Anzeigen zu Enkeltrickanrufen entgegengenommen.

Erfahrungsgemäß ist im Rahmen einer so genannten "Anrufwelle" zeitnah mit weiteren Anrufen im Stadtgebiet Lübeck zu rechnen.

Mit deutlichem Hinweis auf die derzeitige Aktualität wird die Öffentlichkeit vonseiten der Polizei in Lübeck hiermit darauf hingewiesen, sich im Falle derartiger Anrufe auf keinerlei Gespräche einzulassen und das Telefonat einfach durch Auflegen zu beenden, um der Gefahr eines Vermögensverlustes zu entgehen.

++ Um Ausstrahlung von Rundfunkdurchsagen wird gebeten ++

