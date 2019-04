POL-HL: OH-Grube / Graffiti: Wer kann Hinweise geben

Polizeidirektion Lübeck

Am vergangenen Freitagabend (05.04.) kam es zu mehreren Graffitis in der Hauptstraße und Wicheldorf in Grube. Es wurden Hauswände, Stromversorgungskästen, Fahrpläne und Mülleimer mit schwarzer Lacksprayfarbe besprüht. Als sehr markant erwies sich das tag " :7" und das tag "187 bbh". Der Gesamtschaden dürfte sich auf einige 100 Euro belaufen. Die Beamten der Polizeistation Grube fragen nach Hinweisen unter der Rufnummer 04364-245. Wer hat im Tatzeitraum Beobachtungen insbesondere in den Straßenzügen Wicheldorf und Hauptstraße in Grube gemacht oder kann Hinweise zu den "tags" geben?

