POL-HL: HL-St. Jürgen-Krummesser Landstraße / Beifahrerin verstirbt bei Unfall

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:

Am gestrigen Sonntagnachmittag (08.04.) geriet ein Opel Meriva in der Krummesser Landstraße nach links von der Fahrspur ab und fuhr letztendlich gegen einen Alleebaum. Eine Mitfahrerin wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 15-jähriger Mitfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und der Fahrer leicht.

Gegen 15:50 Uhr fuhr ein 83-jähriger mit seinem Opel Meriva auf der Krummesser Landstraße in Richtung Lübeck. Im Fahrzeug befand sich ein 15-jähriger Mitfahrer und seine 77-jährige Ehefrau saß auf der Rücksitzbank.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer auf Höhe des Niemarker Weges nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr auf die gegenläufige Fahrspur, konnte das Fahrzeug abfangen, geriet aber erneut in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Baum.

Die Ehefrau des Lübeckers verstarb trotz der sofort durchgeführten Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes und Notarztes an der Unfallstelle. Der 15-jährige Mitfahrer wurde schwer verletzt. Nach Einschätzung des Notarztes wurde sein Zustand als lebensgefährlich eingestuft. Der Fahrer verletzte sich leicht. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gefahren, der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin gebracht.

Auf Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, um den Unfallhergang und -ursache zu ermitteln. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Straße war für gut zwei Stunden voll gesperrt.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

