POL-RZ: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots) - 04. September 2023 | Kreis Stormarn - 02.09.2023 - Ahrensburg Am vergangenen Samstag (02.09.2023) ist es in der Christel-Schmidt-Allee in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Gegen 05.10 Uhr wurde Alarm bei einer Sicherheitsfirma ausgelöst, da Unbekannte versuchten in die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses ...

mehr