Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

13. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 10.01.2022 - Ammersbek

Am 10.01.2021, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr kam es in Ammersbek im Eschenweg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte versuchten die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Zur entstandenen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Zur Tatzeit sind der Nachbarschaft zwei verdächtige Männer, ca. 176 cm groß, einer von schlanker Statur der andere etwas korpulenter, aufgefallen.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum zudem verdächtige Fahrzeuge im Eschenweg in Ammersbek aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

