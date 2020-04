Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brennende Heuballen

Ratzeburg (ots)

27. April 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.04.2020 - Bälau

Am 23.04.2020, gegen 11.55 Uhr, kam es auf einem Feld an der Straße Kuckkucksredder in Bälau zum Feuer an insgesamt zwei Heurundballen. Die Ballen brannten bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in voller Ausdehnung.

Durch die freiwillige Feuerwehr Bälau konnten das Feuer rechtzeitig gelöscht werden, bevor es auf ein angrenzendes Stroh- und Heulager, ca. 200-300 Ballen, übergriff. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro.

Die konkrete Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen.

Wer kann Angaben zur Brandentstehung machen? Wer hat verdächtige Personen im Bereich des Brandortes wahrgenommen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell