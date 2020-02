Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hund beißt Frau in die Wade

Ratzeburg (ots)

18. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.02.2020 - Ratzeburg Am 17.02.2020, gegen 08:40 Uhr, wurde eine 36-jährige Ratzeburgerin in der "Schweriner Straße" in Ratzeburg von einem Hund angefallen. Die Geschädigte sei zu Fuß in der "Schweriner Straße" gegangen, als sie in Höhe der "Vorstadt Apotheke" auf zwei unangeleinte Hunde mit ihrem "Herrchen" traf.

Eigenen Angaben nach habe sich einer der Hunde auf die Frau zu bewegt und ihr in ihren Unterschenkel gebissen, obwohl sie sich ruhig verhalten habe. Der Mann habe beim Beißen des Hundes noch versucht ihn aufzuhalten. Sein Versuch sei fehlgeschlagen. Im Vorbeigehen habe der Mann dann lediglich zur Geschädigten gesagt, dass sie die "Klappe" halten solle. Er sei danach einfach weitergegangen.

Die Frau rief die Polizei. Nach Inaugenscheinnahme der Bisswunde, forderten die Beamten einen Rettungswagen an, dessen Besatzung die Geschädigte versorgte. Die Frau musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Hundehalterin konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Die Polizei Ratzeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

