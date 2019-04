POL-RZ: Unfallfahrer alkoholisiert

Polizeidirektion Ratzeburg

Heute Morgen, gegen 01:40 Uhr, kam es im Zufahrtsbereich des Rastplatzes Buddikate, auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall.

Ein 38-jähriger Mann aus Asendorf fuhr mit seinem Pkw Audi A 4 auf der BAB 1 aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Lübeck. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug in starken Schlangenlinien sowie unter Ausnutzung aller drei Fahrstreifen geführt. Kurz vor dem Rastplatz Buddikate fuhr der 38-jährige auf den Seitenstreifen und weiter auf den anschließenden Verzögerungsstreifen. Am rechten Fahrbahnrand des Verzögerungsstreifens stand ein geparkter Sattelzug.

Dies erkannte der Audi-Fahrer zu spät und fuhr ungebremst auf den Sattelzug auf. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Asendorfer Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,42 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Ein Strafverfahren gemäß § 315c Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.

