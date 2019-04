Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

09.April 2019 | Kreis Stormarn - 08.04.2019 Barsbüttel

Beim Barsbütteler Sportverein im Soltauredder ist es auf dem Kunst- und Rasenplatz zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen gekommen.

In der Nacht vom 08.04.2019, 22:00 Uhr auf den 09.04.2019, 08:45 Uhr, wurden auf der Sportanlage des Barsbütteler SV alle Tornetze sowie ein Werbebanner zerschnitten. Im Einzelnen betrifft es zwei große Tornetze, sieben Jugendtornetze (5 x 2 Meter) sowie zehn kleinere Tore (1,5 x 1 Meter). Auch ein Werbebanner in einer Größe von 1 Meter x 5 Meter wurde in der gesamten Breite beschädigt.

Des Weiteren wurde an der angrenzenden Sporthalle eine Scheibe der Eingangstür zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Die Polizei Barsbüttel hat Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind Personen im Tatzeitraum auf der Sportanlage aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizei in Barsbüttel unter der Telefonnummer 040/67078056.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell