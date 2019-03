Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bürgerinformation Presseeinladung - Eröffnung der Polizeistation Reinfeld

Ratzeburg (ots)

26. März 2019 / Kreis Stormarn - 03. April 2019 - Reinfeld

Die Polizeistation Reinfeld bezieht neue Räumlichkeiten. Daher sind die Wache in der Ahrensböker Straße sowie die neuen Räumlichkeiten, Barnitzer Straße 10, am 01. April 2019 für die Bürger nicht geöffnet.

Ab dem 02. April 2019 ist die Polizeistation Reinfeld dann wie gewohnt an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr, in den neuen Räumen in der Barnitzer Straße besetzt und telefonisch erreichbar. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Änderung der telefonischen Erreichbarkeit hingewiesen. Diese lautet ab dem 02.April: 04533 / 793400

Presseeinladung - Eröffnung der Polizeistation Reinfeld

zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten der Polizeidienststelle in Reinfeld möchten wir Sie herzlich einladen.

Termin: Dienstag, den 3. April, um 14:00 Uhr Ort: 23858 Reinfeld, ' Barnitzer Straße 10 Ablauf:  Ansprache durch Kriminaldirektor Hans-Jürgen Köhnke i.V. der Behördenleitung  Grußworte  Gespräche und Besichtigung der Räumlichkeiten

Ich bitte, bis zum 29.03.2019 um eine kurze Rückmeldung an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg, ob Sie an diesem Termin teilnehmen möchten.

