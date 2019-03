Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die Polizei übt

Ratzeburg (ots)

Glinde

Am Samstag, den 09.03.2019, findet in Glinde, in der Zeit von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr, eine sog. LEBEL-Übung der Polizeidirektion Ratzeburg statt. LEBEL steht für lebensbedrohliche Einsatzlagen.

An der Übung sind neben der PD Ratzeburg auch der Rettungsdienst-Verbund Stormarn sowie das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg beteiligt. Unterstützt wird die PD Ratzeburg von der freiwilligen Feuerwehr Glinde.

Ziel der Übung ist das Trainieren

- des taktische Vorgehens in LEBEL-Lagen, - der praktischen Anwendung von geschulten taktischen und organisatorischen Maßnahmen, - der Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Regionalleitstelle der Polizei, - der Kommunikation und Abstimmung mit dem Rettungsdienst.

Am Vormittag und am Nachmittag wird je ein Szenario geübt.

Die PD Ratzeburg bietet interessierten Medienvertretern an, dieser Übung zentral beizuwohnen. -In diesem Fall bitte ich für unsere weitere Planung um eine kurze Mitteilung an die Pressestelle.-

Bei Interesse finden Sie sich bitte um 09.30 Uhr auf dem Parkplatz des Gymnasiums Glinde ein. Dort steht ausreichend Parkraum zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt über den Hirtenweg (kurz von der Einmündung in den Oher Weg).

Hinweis: Ich bitte die Medienvertreter darum, den Presseausweis mitzuführen.

