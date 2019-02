Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zigarettenautomat gesprengt

Ratzeburg

25. Februar 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 21./22.02.2019 - Wangelau / Lauenburg

In der Nacht vom 21. zum 22.02.2019, im Zeitraum 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Wangelau zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Der zerstörte Zigarettenautomat fiel einem Spaziergänger erst am Vormittag des 22.02.2019 auf, welcher dann die Polizei verständigte. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen berichtete der Anzeigende, in der letzten Nacht einen Knall gehört zu haben. Das Geräusch habe er örtlich und zeitlich jedoch nicht einordnen können. Der Zigarettenautomat wurde durch die Explosion stark beschädigt. Die Front wurde dabei nach außen gewölbt. Ob Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten entwendet wurden, kann derzeitig noch nicht gesagt werden.

Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor.

Der Sachschaden wird auf etwa 2000,- Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Angaben zur Tat und dem Täter geben? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lauenburg unter der Telefonnummer 04153 / 3071-0.

