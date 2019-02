POL-RZ: Ältere Dame ausgeraubt

Polizeidirektion Ratzeburg

25. Februar 2019 | Kreis Stormarn - 24.02.2019 Ahrensburg

Am 24.02.2019, gegen 17:00 Uhr, kam es in Ahrensburg zu einem Raub in der Straße Am Postwald. Die geschädigte 81-jährige wollte die Hauseingangstür zu ihrem Mehrfamilienhaus aufschließen, als sie auf eine männliche Person aufmerksam wurde, die sich an den dortigen Klingelschildern aufhielt. Der Täter, der durch die Geschädigte auf etwa 25 Jahre alt und 175 cm groß geschätzt wurde, habe dunkle kurze Haare gehabt und eine dunkle Jacke und dunkle Hose getragen. Er zog an der Handtasche der älteren Dame, um diese zu entwenden, wobei die Frau zu Boden stürzte und noch einige Meter mit geschliffen wurde. Erst dann habe der Beschuldigte die Tasche endgültig entreißen können. Anschließend bestieg der Täter ein Fahrrad und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte wurde durch die Tat nicht verletzt.

Der Täter erbeutete die Handtasche und eine geringe dreistellige Bargeldsumme.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Angaben zur Tat und dem Täter geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

