POL-RZ: Mehrere Wohnmobile aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 20. November 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.11.2018 - Ratzeburg

Am vergangenen Wochenende wurden in Ratzeburg mehrere Wohnmobile aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Vom Nachmittag des 17.11.2018 bis zum Morgen des 19.11.2018 trieben Unbekannte ihr Unwesen auf dem Ausstellungsgelände für Wohnmobile "An der Tongrube" in Ratzeburg. Durch unbekannte Täter wurden 17 Wohnmobile gewaltsame geöffnet und die Scheinwerfer ausgebaut. Teilweise wurden auch die Außenspiegel demontiert. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Da das Ausstellungsgelände gut von der B 207 einsehbar ist, sucht die Polizei nun Zeugen.

Wer hat am Wochenende zwischen dem 17.11.2018 16:00 Uhr und 19.11.2018 10:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf oder in der Nähe des Ausstellunggeländes für Wohnmobile "An der Tongrube" gesehen?

Hinweise bitte an die Polizei Ratzeburg unter 04541 - 809 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell