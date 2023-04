Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Beschädigte Autos + Natursteinmauer am Schloss beschmiert + Einbruch gescheitert + Fahrradreifen aufgeschlitzt + Verkehrsschilder umgefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Beschädigte Autos

1. Fronhausen

Am Montag, 17. April, zwischen 13.30 und 18.15 Uhr, ging auf unbekannte Weise die Seitenscheibe der Fahrertür eines schwarzen VW Golf zu Bruch. Aus dem Auto, das zur Tatzeit auf einem Firmenparkplatz in der Marburger Straße parkte, fehlt nichts, sodass die Polizei derzeit von einer Sachbeschädigung ausgeht. Dem Besitzer entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

2. Marburg

Im Parkhaus in der Biegenstraße beschädigten noch unbekannte Täter einen grauen BMW 530 d mit einem Kennzeichen mit der Stadtkennung PA. An dem BMW entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro. Tatzeit war die Nacht zum Montag, 17. April. Wer hat in der Tiefgarage verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

3. Marburg

Als der Fahrer am Freitag, 14. April, um 18.40 Uhr, zu seinem auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Chemnitzer Straße abgestellten weißen Mazda CX 5 kommt, bemerkt er mitten auf der Motorhaube nahe an der Frontscheibe einen tiefen Kratzer und eine Delle. Der wohl mutwillig zugefügte Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Ob der Schaden allerdings tatsächlich auf dem Parkplatz oder doch anderswo entstand, konnte der Besitzer nicht mit Sicherheit sagen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Natursteinmauer am Schloss beschmiert

Zwischen 18 Uhr am Freitag, 14. April und 07 Uhr am Montag, 17. April, beschädigte ein noch unbekannter Täter die Natursteinmauer der Südterrasse am Landgrafenschloss (Gisonenweg) durch Anbringen von Buchstaben und Zeichen mit weiße Farbe. Der Schaden durch die notwendigen Reinigungsarbeiten beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg - Einbruch gescheitert

Die Hebelspuren an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Marktstraße zeugen von einem versuchten Einbruch. Die Tat war demnach von Freitag auf Samstag, 15. April, wobei die Bewohner den vermutlich nur geringen Schaden am Samstag um 15 Uhr feststellten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Fahrradreifen aufgeschlitzt

Nach einer gleichen Tat an gleicher Stelle im Dezember 2022 hat nun erneut jemand den Hinterreifen eines Pedelecs platt gestochen. Das türkisfarbene E-Bike stand zur neuerlichen Tatzeit am Dienstag, 11. April, zwischen 12 und 13.30 Uhr, vor dem Haus Afföllerstraße 38. Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Unfallflucht - Verkehrsschilder umgefahren

Aufgrund der Polizei vorliegenden Informationen kam ein Autofahrer in der Nacht zum Montag, 17. April, gegen 02 Uhr, auf der Marburger Straße auf dem Weg von Wetter nach Niederwetter von seiner Fahrspur ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und zerstörte dabei zwei darauf stehende Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden von 600 Euro. Der Verursacher flüchtete. Hinweise zu dem mutmaßlich ebenfalls frisch unfallbeschädigten Auto und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 entgegen.

Martin Ahlich

